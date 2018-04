Julgamento de lateral do Cruzeiro é marcado para terça

Na ocasião, Diego Renan recebeu dois cartões amarelos e foi excluído da partida logo aos 31 minutos do primeiro tempo. O jovem de 19 anos acabou incurso no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala de jogada violenta. O árbitro carioca Marcelo de Lima Henrique relatou na súmula que o atleta cometeu falta no atacante Vandinho.

Caso seja punido com uma suspensão leve de jogos, a mesma não deverá ter efeito prático, já que o lateral ficará afastado do time cruzeirense entre os próximos dias 17 e 27 de agosto. No período, Diego Renan estará treinando, no Mato Grosso do Sul, com a seleção brasileira Sub-20 que se prepara para o Mundial do Egito, entre 24 de setembro e 16 de outubro.