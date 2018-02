Julgamento de Petkovic preocupa Vasco O julgamento nesta quarta-feira na 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do meia Petkovic foi o principal assunto no Vasco, nesta terça-feira. Principal jogador da equipe, ele vai ser julgado e poderá ser suspenso por até quatro jogos do Campeonato Brasileiro. Petkovic foi denunciado no art. nº 251 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): reclamar, por gestos ou palavras, contra as decisões de arbitragem ou desrespeitar o árbitro e seus auxiliares. E a pena prevista é a de um a quatro jogos de suspensão. As reclamações de Petkovic teriam ocorrido durante o confronto contra o Palmeiras, no dia 13, em São Paulo. Nesta terça-feira, o jogador, que raramente fala com os jornalistas, concedeu uma entrevista, com uma única condição: a de não falar sobre o julgamento. "Sei que atualmente estou jogando bem e me relacionando melhor com as pessoas e isto se deve a meu amadurecimento", disse Petkovic, que passou a demonstrar mais paciência em campo com os erros de seus companheiros.