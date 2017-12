Julgamento de Rivaldo assusta o Barça A diretoria do Barcelona aguarda receosa o julgamento de Rivaldo, nesta terça-feira, pelo Comitê de Competição da Federação Espanhola de Futebol. O jogador brasileiro foi advertido com cartão amarelo após ter dado um soco em Lacruz, na partida contra o Athletic de Bilbao, dia 24 de novembro. O Comitê, no entanto, depois de analisar o lance nas imagens de TV, resolveu abrir o ?expediente de ofício? e enquadrar o infrator no artigo 122, que prevê suspensão de 4 a 12 jogos. O temor dos dirigentes do Barça procede: o time ocupa apenas a 7ª posição no Espanhol, com 24 pontos. Sem o seu principal jogador, a situação deve se complicar ainda mais.