Julgamento de Romário deve acontecer no dia 18

Suspenso desde terça-feira (4) por 30 dias, por causa da ingestão de substância proibida pelo Controle de Dopagem da CBF, o atacante Romário, do Vasco, já conta com a boa vontade do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Rubens Approbato, para que seu julgamento seja realizado logo. O auditor ‘abriu vistas’ para que atleta, médicos e o clube apresentem defesa escrita e as provas no prazo de cinco dias. Depois, os autos serão encaminhados à Procuradoria do STJD e à Segunda Comissão Disciplinar do tribunal. Se não houver imprevistos, Romário deverá ser julgado em 18 de dezembro, antes do recesso da Justiça Esportiva. Romário deve ser denunciado por infração ao artigo 244 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (ser flagrado, comprovadamente dopado, dentro ou fora da partida, prova ou equivalente), que prevê a pena de suspensão de 120 a 360 dias e eliminação na reincidência. O problema foi revelado após o jogo entre Vasco e Palmeiras, realizado em São Januário, em 28 de outubro. Naquela partida, Romário atuou pouco mais de 20 minutos. Durante o Brasileiro, ocorreu um caso similar ao de Romário, com o zagueiro Marcão, do Internacional, que também fez uso da substância finasterida (para evitar queda de cabelo, mas que pode mascarar a utilização de anabolizantes).O atleta foi suspenso por 120 dias e teve metade da pena convertida em benefícios sociais - distribuição de cestas básicas. A possibilidade de que a mesma punição seja aplicada a Romário é muito grande. Durante o último dia do 4º Footecon (Fórum Internacional de Futebol), vários esportistas manifestaram solidariedade a Romário. Técnico da seleção tetracampeã, em 1994, Carlos Alberto Parreira falou sobre seu principal atacante naquele Mundial. "Recebi a notícia com muita tranqüilidade, não me abalou em nada. É lógico que doping não é uma coisa boa, mas ele não pretendia aumentar sua performance. Acho que o Romário não terá grandes problemas no julgamento. Uma parte da pena deverá ser revertida em multa e ele poderá jogar em pouco tempo." Para Bebeto, companheiro de Romário na campanha de 1994, seu amigo não cometeu nenhum deslize. "Não foi nada demais. Ele não tinha a menor intenção de melhorar seu desempenho. Precisam levar em consideração a carreira dele. É assim em qualquer profissão. Vão levar em conta o passado, sua trajetória e ele deverá ter um julgamento favorável." (com Leonardo Maia)