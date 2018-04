Julgamento de Valdivia no STJD mobiliza o Palmeiras

O meia Valdivia será julgado nesta quarta-feira, às 18 horas, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro. O chileno tentará se defender da acusação de agressão aos jogadores vascaínos Thiaguinho e Alan Kardec no empate por 2 a 2, no último dia 28, em São Januário. Ele corre o sério risco de desfalcar o Palmeiras nas três rodadas restantes do Brasileirão. Enquadrado no artigo 253 (agressão) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), Valdivia pode pegar uma pena de 120 a 540 dias por cada acusação. Somadas, as suspensões iriam de 240 a 1.080 dias. É pouco provável que ele pegue esse gancho todo - outros jogadores acusados de agressão, como Obina (Flamengo) e Gavilan (Grêmio), que acertou um soco no próprio Valdivia, pegaram 120 dias. Mas a intenção do Palmeiras, claro, é lutar pela absolvição do meia ou, na pior das hipóteses, para que ele não pegue uma pena que só termine no ano que vem. O advogado Luiz Roberto Castro já traçou a estratégia de defesa do Mago. Com relação à acusação de agressão a Thiaguinho, lance não visto pelo árbitro Evandro Rogério Roman, Castro pedirá a absolvição. "Aquele tipo de esbarrão é normal. Não dá para suspender todos os que se envolvem em lances como aquele." O mais difícil é livrar Valdivia da segunda acusação - a agressão a Alan Kardec, lance punido com a expulsão imediata e relatado na súmula pelo árbitro. A cena é clara: Valdivia dá um soco nas costas do vascaíno depois de ser puxado pelo cabelo - Kardec levou o amarelo pela falta. Castro tentará argumentar que o Mago estava tentando se desvincular da marcação e que havia se irritado por ter sofrido a falta anteriormente. Por isso, o advogado pedirá que o chileno seja julgado por outros dois artigos do CBJD, o 250 (ato desleal) ou o 255 (ato hostil). Nos dois casos, o gancho iria de uma a três partidas de suspensão. O advogado lembrará ainda que esta foi a primeira expulsão de Valdivia em 16 meses no Brasil. Contra o chileno, pesa o fato de ter 23 amarelos em 53 jogos - só o zagueiro Nen, com 27 cartões em 142 partidas, e o atacante Edmundo, com 49 em 220 jogos, foram mais advertidos do que o Mago no atual grupo do Palmeiras. Despedida? Se for mesmo suspenso, Valdivia pode ter feito domingo, contra o Sport, seu último jogo pelo Palmeiras. Ele autorizou o empresário Juan Figer a negociá-lo na Europa. Valencia e La Coruña, da Espanha, demonstraram interesse. A transação superaria os R$ 20 milhões. O Palmeiras já foi procurar reforços no Chile. Os meias Carlos Villanueva, do Audax, Gonzalo Fierro, do Colo-Colo, e Fernando Meneses, do Cobreloa, chamaram a atenção dos dirigentes que foram ao Chile. As negociações por Villanueva já foram abertas. A intenção é pagar US$ 2 milhões (cerca de R$ 3,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Audax quer US$ 5 milhões (cerca de R$ 8,7 milhões) por 100%.