Julgamento de Zveiter é suspenso O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão de controle externo do Judiciário, começou a julgar nesta terça-feira uma reclamação contra o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Luiz Zveiter, que acumula o cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Três dos 15 membros do CNJ já votaram e todos se posicionaram contra o acúmulo de cargos. Mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do conselheiro Jirair Meguerian - e não há previsão de quando será retomado. Apesar de ainda faltarem os votos de 12 integrantes do CNJ, as perspectivas não são boas para Luiz Zveiter. Mesmo porque, os três votos contrários ao presidente do STJD foram dados por conselheiros que são magistrados de carreira. Assim, o prognóstico é de que a maioria dos membros do CNJ concluirá que ele tem de escolher entre um dos cargos e que não pode exercer os dois ao mesmo tempo. Afinal, essa foi a conclusão do relator da reclamação, o corregedor do CNJ, Antônio de Pádua Ribeiro. "Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério", afirmou o corregedor Antônio de Pádua Ribeiro, que, em seu voto, disse que deve ser dado um prazo de 15 dias para que Zveiter se afaste de um dos cargos que ocupa. Na presidência do STJD, Luiz Zveiter tomou uma atitude polêmica este ano, ao decidir anular os 11 jogos apitados pelo árbitro Edílson Pereira de Carvalho no Campeonato Brasileiro, por conta da sua participação na máfia do apito. Todas as partidas foram repetidas, mas a medida provocou muita contestação entre os clubes envolvidos.