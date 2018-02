Julgamento do Santo André fica para dia 17 Ainda não foi desta vez que o Santo André recuperou os 12 pontos perdidos no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) do Rio de Janeiro. A reunião que seria, em princípio, realizada nesta quinta-feira, ficou para dia 17. Até lá a diretoria do clube espera reunir ainda mais provas para recuperar seus pontos no Campeonato Brasileiro da Série B. O time foi punido por usar o zagueiro Valdir e o atacante Osmar nos dois primeiros jogos, no empate sem gols com o Paulista e na derrota por 3 a 1 para o Avaí. A defesa garante que provará a inocência do clube e que eventual falha teria sido cometida pelo setor de registros da Federação Paulista de Futebol. Não fosse a perda destes pontos, o Santo André já teria nove pontos. No momento está com três pontos negativos e nesta sexta-feira enfrenta o Fortaleza, em Sobral, no interior cearense.