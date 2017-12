Julgamento do São Gonçalo-RN é adiado A 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu adiar o julgamento do São Gonçalo-RN, que teria escalado 3 jogadores irregularmente em sua estréia na Copa do Brasil. Como os atletas envolvidos apareceram no BID em setembro de 2003, os auditores resolveram consultar a CBF se esse documento é válido ou se seria necessário uma nova publicação para essa competição em específico. O São Gonçalo-RN foi goleado pelo Prudentópolis-PR por 4 a 0, na partida de ida da Copa do Brasil, disputada no Paraná. O jogo de volta está marcado para o dia 4 de março.