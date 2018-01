Julgamento do Sãocarlense é adiado Alegando estar sofrendo sérios problemas intestinais, nesta tarde, o advogado João Zanforlim conseguiu adiar para a próxima semana o julgamento do Grêmio Sãocarlense, que pode perder cinco pontos e ser rebaixado para o Campeonato Paulista da Série A3, no próximo ano. Os juízes do Tribunal de Justiça da Federação Paulista aceitaram o pedido do advogado e o mesmo aconteceu com o processo envolvendo o Ituano, que também pode perder cinco pontos por atuar um jogador irregular na A2. Os dois casos seriam analisados na tarde desta segunda-feira e não foram adiados por acaso. Os clubes esperam ainda nesta semana uma profunda reformulação dentro das divisões do Campeonato Paulista por conta do novo calendário quadrienal anunciado pela CBF. O Sãocarlense espera não ser rebaixado, enquanto o Ituano tem esperança de ser convidado para integrar a Série A1 - a primeira divisão -, por ter feito a quarta melhor campanha da A2, atrás de Etti Jundiaí e Santo André, que subiram, e do Juventus, terceiro colocado. Os dois times teriam usado jogadores irregulares no campeonato da A2. O Sãocarlense utilizou o lateral Jamur contra o Etti Jundiaí, dia 2 de junho, na 25ª rodada. Além de perder o jogo em casa, por 4 a 2, o time de São Carlos pode perder cinco pontos e terminar na última posição da classificação, com 27 pontos. Neste caso, o São José - rebaixado ao lado do Comercial - seria beneficiado, porque somou 30 pontos. No caso do Ituano, a perda dos pontos significaria apenas a mudança de pontuação. Ele somou 58 pontos e ficaria com 53, mas manteria sua quarta posição. O time de Itu escalou o lateral-esquerdo Marquinhos contra o Juventus, no dia 17 de junho, pela 28ª rodada. O jogo terminou empatado, em 2 a 2, e na disputa pelo ponto extra, o Ituano venceu nos pênaltis. A última rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 foi disputada no último sábado, confirmando o título para o Etti Jundiaí e o vice para o Santo André. Os dois garantiram o acesso à Série A1 em 2002.