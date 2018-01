Julgamento pode tirar Túlio do Bota na decisão da Taça Rio O volante Túlio, do Botafogo, está preocupado com o julgamento que será feito nesta quinta-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ). Ele foi expulso na semifinal da Taça Rio, contra o Vasco, e teme que possa ser suspenso por dois ou mais jogos, o que o deixaria de fora da segunda partida da decisão contra a Cabofriense, domingo, no Maracanã. Túlio já cumpriu a suspensão automática e ficou fora do primeiro confronto contra o time de Cabo Frio, empate por 2 a 2 no último domingo. ?Minha expulsão foi injusta, mas não quero mais falar sobre isso, os advogados do Botafogo estão com a defesa pronta?, disse o volante, um dos principais jogadores da equipe. Antes de pensar na Cabofriense, no entanto, o Botafogo encara nesta quinta-feira o Coritiba, no Paraná, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, e o técnico Cuca ainda não sabe se poderá escalar o meia Zé Roberto, com dores musculares na coxa esquerda. O médico Márcio Cunha não quis arriscar uma previsão, mas estava otimista quanto à liberação do camisa 10 botafoguense.