Julgamentos da A2 são adiados de novo Mais uma vez foi adiado o julgamento que decidiria a perda de cinco pontos por parte do Ituano e do Sãocarlense, times que disputaram a Série A-2 do Campeonato Paulista neste ano. O motivo alegado pelo Tribunal da Justiça Desportiva, para o adiamento, foi o documento apresentado pelo advogado do clube, João Zanforlin. Nele constava que o artigo do Código Disciplinar no qual os times foram enquadrados vai contra o que diz o Código de Disciplina do Ministério dos Esportes e Turismo. Para uma análise dos documentos, os juízes requisitaram o adiamento. Os dois clubes correm o risco de perder cinco pontos na classificação final da Série A-2. Para o Ituano, a perda não traria muitos problemas, porque mesmo assim terminaria o torneio na quarta posição, com 53 pontos. Já para o time de São Carlos, os pontos retirados significariam o rebaixamento, pois deixariam o time na última colocação, com 27 pontos. O Ituano está sendo acusado de ter escalado o lateral Marquinhos, então sem contrato, no empate em 2 a 2 com o Juventus, no dia 17 de junho. No Sãocarlense, o problema foi a entrada como titular do lateral Jamur, que estava suspenso, na derrota para o Et ti Jundiaí, por 4 a 2, no dia 2 de junho. Na divulgação extra-oficial da nova formação das séries de São Paulo, o Sãocarlense figura na Série A-3, portanto, estaria mesmo rebaixado. O Conselho Arbitral da Federação Paulista está marcado para esta quarta-feira, às 14 horas, na sede da entidade.