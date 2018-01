Juliana Cabral perderá Pan por causa de lesão no joelho A zagueira Juliana Cabral vai desfalcar a seleção brasileira de futebol feminino nos Jogos Pan-Americanos do Rio, que serão disputados em julho, por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ela será operada na próxima semana e a previsão é que fique seis meses longe dos gramados. "Soube dos resultados dos exames há poucas semanas. Foi muito duro para mim. O Pan era o grande objetivo da minha carreira neste momento, e agora vou seguir sonhando com uma vaga na Copa do Mundo", diz a atleta ao se referir ao torneio que será realizado em setembro, na China. Experiente, com participação na equipe que foi campeã pan-americana em Santo Domingo, em 2003, e vice olímpica em Atenas, no ano seguinte, Juliana se contundiu num treino de sua equipe, o Jaguariúna, contra um time masculino. "Fui dar um chapéu dentro da área e levei um tranco", conta. Antes do incidente, Juliana vivia um dilema. Tinha propostas para jogar no exterior - um time de Massachusetts (EUA) para o primeiro semestre e times da Inglaterra e Espanha para o segundo. Preferiu ficar por no Brasil por conta do Pan, e agora terá de ficar um bom tempo de molho.