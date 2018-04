Juliana e Larissa são eleitas a dupla do ano no vôlei de praia

A dupla brasileira, formada por Juliana e Larissa, foi eleita a melhor da temporada do circuito mundial de vôlei de praia, pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), nesta quinta-feira. As brasileiras ganharam a competição, que foi decidida através dos votos de jogadores, treinadores árbitros e oficiais do circuito mundial. Larissa também levou o prêmio de melhor passadora do circuito. Já a melhor jogadora da temporada é a norte-americana Kerri Walsh que, juntamente com Misty May-Treanor, são as atuais campeãs olímpicas e tricampeãs do mundo. Confira as eleitas: Jogador mais valiosa (Most outstanding player): Kerri Walsh (EUA) Melhor contra-ataque: Kerri Walsh (EUA) Melhor defesa: Misty May-Treanor (EUA) Melhor ataque: Kerri Walsh (EUA) Jogadoras mais ofensivas: Kerri Walsh e Misty May-Treanor (EUA) Melhor saque: Ana Paula Connelly (BRA) Melhor passe: Larissa Franca (BRA) Jogadores que mais se desenvolveram na última temporada: Tamsin Barnett (AUS) e Laura Ludwig(ALE) Jogador mais inspiradora: Shelda Bede (BRA) Jogadora fair-play: Kerri Walsh e Misty May-Treanor (USA) Equipe do ano: Juliana Felisberta Silva/Larissa Franca (BRA) Melhor novata: April Ross (EUA)