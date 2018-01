Juliano deve ser a única novidade do Fla O volante Juliano deve ser o único reforço do Flamengo na reapresentação dos atletas, que acontece na segunda-feira, para o início da pré-temporada de 2004. Os dirigentes rubro-negros têm encontrado dificuldades para contratar novos jogadores, por causa da grave crise financeira do clube. O técnico Abel Braga tem uma reunião marcada com os dirigentes do clube, nesta sexta-feira, quando apresenta sua lista com nomes de reforços que gostaria de trabalhar neste ano. O treinador frisou que o Flamengo precisa reforçar o time com um zagueiro, um lateral-direito, um meia e um atacante.