Juliano deve ser barrado no União São João O técnico Luiz Carlos Cruz parece já ter encontrado o bode expiatório para a fraca campanha do União São João na Série B do Campeonato Brasileiro, em que ocupa a lanterna com sete derrotas em sete jogos. Para enfrentar o Remo no próximo domingo, às 16 horas, em Belém, ele deverá colocar o meia Juliano, que voltou do Corinthians, no banco de reservas. No último jogo, contra o Botafogo, o União São João vencia por 2 a 1 quando teve um pênalti a seu favor. Juliano cobrou mal e o goleiro Max defendeu. No final, os cariocas ganharam por 3 a 2 e assumiram a liderança da Série B. Caso seja confirmada a saída do jogador, o União São João poderia até voltar a atuar no esquema 3-5-2, com o zagueiro Lica fazendo o trio de defesa com Ben-Hur e Polaco. A única mudança já anunciada por Luiz Carlos Cruz será na lateral-esquerda, na qual Marcelo ganhou a vaga do jovem Wellington.