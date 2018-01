Juliano é novo reforço do Goiás Desprezado pelo Palmeiras, o meia Juliano acertou, no início desta noite, a sua transferência para o Goiás. Ele vai assinar contrato de um ano na esperança de despontar no time goiano, principalmente no Campeonato Brasileiro da Série A. O ex-palmeirense foi indicado pelo técnico Nelsinho Baptista. "Meu desejo era mesmo disputar a Série A, por isso rejeitei outras boas propostas", confessou o meia, que se adaptou perfeitamente à função de segundo volante. Com 21 anos, ele tinha outras propostas como do Paulista de Jundiaí, do Náutico e do Figueirense. Juliano chegou a ser anunciado como reforço do Paulista, onde queria assinar por apenas três meses. Sem acordo, optou pela proposta do Goiás. O jogador viaja nesta terça-feira cedo para Goiânia acompanhado do seu procurador, Luis Carlini, que tem ainda outro problema a resolver: o Santa Cruz deve três meses de salário ao jogador.