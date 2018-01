Juliano é o primeiro reforço do Flamengo Depois de acertar a contratação do técnico Abel Braga, na quarta-feira, a diretoria do Flamengo anunciou nesta quinta a primeira contratação para a próxima temporada. Trata-se do volante Juliano, de 22 anos, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Náutico e foi revelado pelo Palmeiras. O jogador disse que ficou surpreso com a notícia e assinou contrato até dezembro de 2004. "Fiquei muito feliz ao saber disso. Estava em um clube que não tem muita divulgação na mídia e vim para o Flamengo. É um sonho que se realiza." O atleta contou que passou a atuar mais recuado no meio-de-campo por insistência do técnico Vanderlei Luxemburgo, quando ambos estavam no Palmeiras. "Aí, passei a render mais." Com esta contratação, o Flamengo desistiu do volante Zé Luís, do Marília.