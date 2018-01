Julinho: chance na lateral do Corinthians O coletivo desta sexta-feira teve uma dose de alívio para o lateral-esquerdo Julinho. Bastante contestado após duas fracas apresentações contra Atlético de Sorocaba e Rio Branco, o jogador teve a posição de titular ameaçado durante a semana quando Juninho Fonseca testou Moreno. Nesta sexta-feira, o treinador confirmou a permanência do jogador no time. "Ainda falta eu apoiar um pouco mais, mas tem que estar bem fisicamente para isso. A parte física é a que está mais me incomodando. Também preciso pegar mais ritmo de jogo", assume o lateral. No entanto, a alegria de Julinho não abateu Moreno, que na temporada passada alternou o posto de titular com Roger e Vinícius, após a transferência de Kléber para o Hannover, da Alemanha. "É importante ver que o professor está observando o nosso trabalho. É um reconhecimento importante. Se eu tiver uma chance, vou dar o máximo de mim para me fixar na equipe", rebateu Moreno. Outro jogador que vive a expectativa da estréia é o meia Rodrigo. Apresentado no final do ano com outros seis reforços, a documentação do jogador só foi regularizada no início da semana. No entanto, Rodrigo deverá ficar como opção para o decorrer do jogo. "É uma experiência nova ficar tanto tempo sem jogar", revela Rodrigo, que também quer servir como opção de ataque.