Julio Baptista chega e se apresenta à seleção no Rio

Agora só falta Robinho. Nesta quinta-feira, o meia Julio Baptista se apresentou à seleção brasileira que treina na Granja Comary, no Rio, para a disputa da Copa América da Venezuela, que começa no próximo dia 26. Como Zé Roberto pediu dispensa da seleção, Dunga optou por convocar Júlio Baptista. No entanto, o jogador não pôde se apresentar com os demais, no começo desta semana, porque estava na Espanha para conseguir a cidadania européia. "Estou aqui para poder ajudar, pois fiquei muito feliz com essa oportunidade", disse o jogador. "O Zé Roberto tem o jeito dele de pensar. Não sei porque deixou a vaga, mas espero aproveitar a chance para me firmar." Sobre sua função na seleção, Julio Baptista disse que se adaptará ao que for determinado pelo técnico Dunga. "Faço o que ele mandar. Na Europa, acabei mudando minha posição de jogar e atuei como meia-atacante. Posso jogar assim na seleção." Julio Baptista já deve fazer parte da sessão de treinos que Dunga comandará na tarde desta quinta-feira. Os jogadores ficarão concentrados na Granja Comary até o próximo dia 20, quando embarcam para a Venezuela.