Júlio Baptista comemora ida para a Espanha Júlio Baptista é só alegria na concentração da Seleção Brasileira desde que foi confirmada sua venda para o Sevilla. O meio-campista de 21 anos - completa 22 dia 1º de outubro - está exultante com o destino que terá. "A Espanha é o melhor lugar do mundo para um jogador brasileiro. A adaptação ao país e ao estilo de jogo é bem mais fácil do que nos outros países e além disso tem a vantagem de o campeonato ser muito forte, de alto nível. Tenho certeza de que vou crescer muito como jogador." O clube espanhol programou sua apresentação para o dia 3. Sua estréia deverá ocorrer dia 12, num amistoso em Sevilha contra o Belgrado (Sérvia e Montenegro). "Ainda não sei muita coisa sobre o clube, apenas que ficou em décimo lugar no último Campeonato Espanhol. Mas vou ter tempo de sobra para me informar depois que terminar a Copa Ouro. Estou feliz com a transação, mas por enquanto minha cabeça está voltada só para o trabalho aqui na Seleção." O ex-jogador do São Paulo viajará para a Espanha com seu tio Dino. "Ele vai me ajudar a escolher casa e deixar tudo em ordem por lá. Depois eu levo a minha mãe (Wilma)." Os pais de Júlio Baptista são separados e ele é filho único. A presença de outros jogadores brasileiros na cidade - Denílson e Marcos Assunção jogam no Betis e o lateral-direito Daniel, da Seleção Sub-20, é do Sevilla - o ajudarão a se adaptar mais rapidamente à nova vida. "Não conheço o Daniel, mas é sempre bom ter outro brasileiro no time. E também vou ter a chance de conviver com os que jogam no Betis, que já conhecem bem a cidade e podem me ajudar bastante." Jogar na Europa é a realização de um sonho para Júlio Baptista. "Meu avô e meu tio sempre me diziam: ´o seu empresário é você, se você trabalhar bem as coisas boas vão acontecer´. Felizmente eles estavam certos. Trabalhei bastante e consegui realizar o sonho de todo jogador brasileiro que é ir para a Europa."