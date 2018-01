Júlio Baptista conta horas para estréia O meia-atacante Júlio Baptista disse nesta sexta-feira estar ansioso para a partida de amanhã, contra o Celta pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, que vai marcar sia estréia no Real Madrid, no estádio Santiago Bernabeu. De acordo com Júlio Baptista, no Bernabéu "se respira paixão pelo futebol". "Estou muito ansioso, porque estrear no Bernabeu com a camisa do Real é sempre um acontecimento, mas não devemos criar muita expectativa. O mais importante é estar tranqüilo e buscar a vitória. Os três pontos serão importantes para consolidar a nossa confiança", disse o brasileiro. O Bernabéu e o Maracanã são "duas referências mundiais" para o atacante, recém-contratado do Sevilla. "No Bernabéu se respira mais glamour, enquanto que o Maracanã faz você voltar no tempo. Espero me acostumar o mais rápido possível ao meu novo estádio", completou. Júlio Baptista sempre teve boas estréias nas equipes pelas quais jogou. "Quando sou exigido, mostro o meu melhor, e em quase todas as situações pude contar com esse pouquinho de sorte para estar bem", ressaltou. O jogador também não vê problemas em ter de mudar sua maneira de jogar. "Agora jogo em uma posição diferente. O Luxemburgo me pediu que jogasse de uma forma diferente, e estou conseguindo me sair bem ", avaliou.