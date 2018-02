Júlio Baptista cresce na hora decisiva Júlio Baptista está pronto para confirmar todas a previsões de sucesso que foram feitas sobre ele quando surgiu no time titular do São Paulo ao lado de Kaká e chegou a ser considerado o melhor dos dois. Enquanto Kaká não pára de subir, Júlio Baptista parecia mais uma promessa de craque que não se confirmava, transformando-se apenas num reserva razoável para completar elenco e entrar no time nas emergências. Porém, a sua situação começou a mudar com o gol de falta que marcou contra a Portuguesa Santista, no meio da semana passada, abrindo o caminho para a goleada por 5 a 0 e da classificação para a final do Campeonato Paulista. Ontem, sem ser brilhante, Júlio Baptista teve uma atuação acima da média e já começa a ser visto como a solução para um problema que se aproxima: a saída do chileno Maldonado. Leia mais no Jornal da Tarde