Júlio Baptista dá vitória ao Sevilla O brasileiro Julio Baptista marcou dois gols e garantiu nesta terça-feira uma importante vitória para o Sevilla, fora de casa, pelo primeiro jogo da terceira rodada da Copa do Rei da Espanha. O time, que conta também com Renato, ex-Santos, venceu o Recreativo Huelva, da segunda divisão, por 2 a 0. No outro jogo desta terça-feira, o Gramenet, da terceiro divisão, venceu em casa o Lleida, da segunda, também por 2 a 0.