Julio Baptista decide e Málaga vence e cola no G4

Ela veio do mesmo jeito que a derrota de três dias atrás. O jogo no Estádio La Rosaleda já estava nos 47 minutos do segundo tempo quando uma bola foi alçada na área após cobrança de falta, Camacho cabeceou junto com um zagueiro, e a bola sobrou livre para Julio Baptista, da marca do pênalti, fazer o gol da vitória.

O resultado deixa o Málaga perto de jogar a Liga dos Campeões da próxima temporada. A equipe chegou a 50 pontos, passando o Valencia pelo saldo de gols e assumindo o quinto lugar. A Real Sociedad, hoje classificada para a fase preliminar da Liga, tem 51 pontos e um jogo a menos - pega o Rayo, fora, domingo. Quinto, sexto e sétimo colocados jogam a próxima Liga Europa.