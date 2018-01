Júlio Baptista diz que fica no Sevilla O brasileiro Júlio Baptista revelou, nesta terça-feira, que continuará no Sevilla por mais uma temporada. O meia se reapresentou para o período de pré-temporada da equipe, que disputará três campeonatos - Espanhol, Copa do Rei e Copa da Uefa. ?Venho para trabalhar e vou ficar aqui por mais uma temporada?, disse o brasileiro, em entrevista ao site oficial do Sevilla. Júlio Baptista tem contrato até 2008, mas não garantiu que vai cumprí-lo até o final. ?O contrato diz três anos, mas de agora até o ano que vem não sei o que vai passar?. O desejo de Júlio Baptista é conseguir, ao final da temporada 2005/2006, a nacionalidade espanhola e, assim, ser um jogador comunitário. Desta maneira, poderia ter mais facilidade para se transferir para outro clube europeu. ?Desde que cheguei em Sevilha, fui muito bem tratado por todos. Quando sair, quero que seja pela porta da frente?, afirmou o meia, que revelou que se reuniu com o treinador do Arsenal, Arsene Wenger, durante suas férias.