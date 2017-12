Júlio Baptista é a opção na Seleção O meia Júlio Baptista, do Sevilla, está bem cotado para ser titular da seleção no jogo com o Equador, quarta-feira, em Quito, pela 11.ª rodada das Eliminatórias da Copa de 2006. Apesar de não constar de listas anteriores, o ex-são-paulino voltou ao grupo com boa chance de ser escalado. Essa possibilidade existe porque o técnico Carlos Alberto Parreira já declarou que o time vai precisar de "força" no meio para suportar a pressão rival e eventuais transtornos provocados pela altitude (2.800m) de Quito. Com o aproveitamento de Júlio Baptista, Parreira pode deixar Renato na reserva. Dificilmente ele levará a campo a dupla que agora atua junta no Sevilla. A tendência é de que Juninho Pernambucano seja escalado no setor, uma vez que aprovou em todos os jogos da seleção neste ano. O problema na escolha dos meias começou com a contusão de Gilberto Silva e a séria lesão de Edmílson, antes das partidas com Venezuela e Colômbia, em outubro. Até então, ambos eram os preferidos na definição do meio-de-campo para proteger a zaga. Com esses desfalques, Renato surgiu como opção e se saiu bem; Júlio Baptista teve de esperar oportunidade, surgida agora. Na relação dos convocados para pegar o Equador, a inclusão de seu nome chamou a atenção, assim como a de Dudu Cearense. Parreira justificou a ausência de Alex ao dizer que queria ver em ação no Equador alguém com mais "vigor físico", como Júlio Baptista. Com a ausência também de Zé Roberto e Edu, por contusão, convocou Pedrinho e Ricardinho. Parreira é fã do futebol do meia santista e já insinuou que tem condições de fazer parte dos que irão para a Alemanha. Ricardinho pode começar como titular e, dependendo de seu desempenho, com o tempo tende a ganhar a corrida com Zé Roberto e Edu. Outro desfalque certo é o de Luís Fabiano. O centroavante do Porto ficou fora por contusão. Com isso, a seleção terá apenas três atacantes - Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Adriano. Uma alternativa é a de os três iniciarem a partida, em formação ofensiva. O grupo se reúne nesta segunda-feira, no Rio, e embarca para Guayaquil, onde faz apenas um treino - terça-feira à tarde, no estádio do Barcelona. A viagem para Quito será na quarta, poucas horas antes do jogo com o Equador (às 16h locais, 19h no horário de Brasília).