Júlio Baptista é apresentado no Real ?Este é o dia mais feliz da minha vida?. Foi desta maneira que o meia Júlio Baptista definiu sua expectativa ao ser apresentado neste segunda-feira como o mais novo reforço do Real Madrid. O ex-são-paulino, que estava no Sevilha, assinou por cinco temporadas e aposta que tem todas as condições ?para conquistar muitos títulos?. Júlio Baptista foi apresentado no estádio Santiago Bernabéu pelo presidente do clube, Florentino Pérez e pelo presidente de honra do Real, o argentino Alfredo di Stéfano, que entregou ao brasileiro a camisa de número 8. ?O Real me acolheu de braçosabertos e tenho certeza que vou conquistar muitos títulos com essa camisa?, disse o brasileiro. A contratação de Júlio Baptista foi anunciada na sexta-feira, por nada menos que 20 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões). Júlio também estava nos planos do Arsenal, mas recusou a oferta inglesa para continuar na Espanha - no próximo ano, ele já poderá entrar com a documentação para obter dupla nacionalidade e conseguir o passaporte comunitário. No Real, ele será o quarto jogador brasileiro do elenco. Será companheiro de Ronaldo, Roberto Carlos e Robinho, cuja contratação foi fechada no último final de semana. O brasileiro foi o terceiro reforço apresentado pelo Real para essa temporada. Antes, chegaram ao clube os uruguaios Pablo García (Osasuna) e Carlos Diogo (River Plate). Aos 23 anos, Júlio Baptista já está há duas temporadas na Espanha, desde que foi do São Paulo para o Sevilla por US$ 2,8 milhões. Volante de origem, ele passou a jogar de atacante e marcou 38 gols em dois anos de Campeonato Espanhol. Tanto que virou figura constante nas convocações de Parreira para a seleção brasileira.