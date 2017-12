Júlio Baptista encara colegas da seleção O confronto que Real Madrid e Sevilla fazem amanhã, Estádio no Santiago Bernabéu, abre as semifinais da copa do Rei e tem significado especial para um brasileiro. O meia-atacante Júlio Baptista entra em campo como o mais novo integrante do grupo de convocados por Carlos Alberto Parreira para a seleção. O ex-são-paulino foi lembrado pelos gols que tem feito pela equipe de Sevilha e encara Roberto Carlos e Ronaldo, dois de seus companheiros para o amistoso com a Irlanda. "Foi uma surpresa ser chamado", disse Júlio Baptista, pouco antes de embarcar para Madri. "Deus fecha uma porta e em seguida abre outra", comentou, ao se referir à ausência no Pré-Olímpico no Chile. Ele havia sido chamado por Ricardo Gomes, mas não pôde apresentar-se porque o Sevilla não o liberou. O Sevilla eliminou o Atlético de Madrid, na fase anterior, e aposta na Copa do Rei para salvar a temporada, já que está em 15.º lugar no Campeonato. O Real, líder da Série A, terá todos os seus astros. Quinta-feira, jogam Alavés x Zaragoza. Copa Itália - A Juventus recebe a Internazionale, no Estádio delle Alpi, pelas semifinais do torneio. Os milaneses foram informados hoje que Materazzi está suspenso por oito jogos por ter agredido Cirillo, do Siena, no domingo. Quinta-feira, se enfrentam Milan e Lazio.