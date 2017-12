Júlio Baptista estréia em amistoso O brasileiro Júlio Baptista participou neste domingo do seu primeiro jogo pelo novo clube, o Real Madrid. O ex-atacante do Sevilla jogou como meia na goleada por 4 a 1 sobre o Trenkwalder, em amistoso realizado na cidade austríaca de Irding. Raúl, Ronaldo, Portillo e Owen marcaram para os espanhóis, enquanto que Grujic descontou para o time da casa. O técnico Wanderley Luxemburgo escalou Raúl e Ronaldo no ataque e formou o meio-de-campo com um volante (Gravensen) e três meias: Beckham, Zidane e Júlio Baptista. Com a chegada de Robinho, prevista para o dia 25, a competição por uma vaga na equipe ficará ainda mais acirrada. O Real Madrid estréia no Campeonato Espanhol no dia 27, contra o Cádiz, campeão da Segunda Divisão, em Cádiz.