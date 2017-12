Júlio Baptista faz 2 em goleada do Sevilla Júlio Baptista foi o grande destaque do Sevilla na goleada de 4 a 0 nesta quinta-feira, sobre o Racing Santander, fora de casa, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. O meia ex-São Paulo marcou dois gols. Darío Silva e Reyes fizeram os outros dois. O primeiro gol de Júlio Baptista foi marcado em uma cobrança de falta. No segundo, o jogador brasileiro completou jogada de José Luis Martí. Na outra partida, Zaragoza e Athletic Bilbao empataram por 2 a 2. O Sevilla não teve a menor dificuldade para vencer. No primeiro tempo, já vencia por 3 a 0. Na etapa final, administrou o resultado e ainda teve tempo para fazer mais um gol. Com o resultado, o time de Júlio Baptista se livra da crise por algumas rodadas. Ocupa a 13ª colocação, com 18 pontos. O Racing está na nona colocação, com 20. Na outra partida, mesmo em casa, o Zaragoza dos brasileiros Sávio e Álvaro não conseguiu vencer. Mas, apesar do resultado, os jogadores saíram satisfeitos, porque perdiam por 2 a 0 e conseguiram a reação. O destaque foi o atacante Villa, autor dos dois gols. O Zaragoza agora ocupa a 14ª colocação, com 16 pontos, e o Athletic Bilbao segue em sexto, com 21.