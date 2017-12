Júlio Baptista faz 3 na vitória do Sevilla Dois dos três gols que marcou neste sábado na vitória do Sevilla por 3 a 1 sobre o Real Murcia foram em cobrança de pênalti, mas Júlio Baptista novamente foi destaque em mais uma partida da equipe espanhola. Ele se tornou o principal jogador da equipe nas últimas rodadas. O Sevilla ocupa a 10ª colocação no Espanhol com 31 pontos. O Múrcia, com 16, é o lanterna. No outro jogo do dia, a Real Sociedad empatou com o Athletic Bilbao por 1 a 1. O time de Madri tem 31 pontos, enquanto a equipe de Bilbao tem 37.