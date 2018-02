Júlio Baptista leva Arsenal ao empate contra o Tottenham O meia-atacante brasileiro Júlio Baptista voltou a ser fundamental para o Arsenal nesta quarta-feira: marcou os dois gols da equipe no empate por 2 a 2 contra o Tottenham, fora de casa, no primeiro jogo das semifinais da Copa da Liga Inglesa. Há duas semanas, ele havia feito quatro gols na vitória por 6 a 3 sobre o Liverpool, nas quartas-de-final da mesma competição. Júlio Baptista, que está cedido ao Arsenal por empréstimo pelo Real Madrid, foi mesmo a grande figura do jogo - marcou até mesmo um gol contra, o segundo do Tottenham, aos 19 minutos do primeiro tempo. O time da casa, considerado o grande inimigo pelos torcedores do Arsenal, abriu o placar aos 11, numa cabeçada do búlgaro Berbatov. Logo depois, Júlio Baptista tentou isolar a bola após uma cobrança de falta, mas errou o chute e mandou para o próprio gol. No segundo tempo, o brasileiro se recuperou e levou o time ao empate. Diminuiu o placar para 2 a 1 aos 18 minutos, depois de receber um passe de Walcott. E marcou o segundo aos 32, completando cruzamento de Hoyte. O volante Denilson, que não foi liberado pelo Arsenal para disputar o Sul-Americano Sub-20, também atuou como titular. O jogo de volta das semifinais será na próxima quarta-feira, dia 31, e o Arsenal agora joga por um empate por 0 a 0 ou 1 a 1. O vencedor enfrenta na final o Chelsea, que na terça despachou a zebra Wycombe, da quarta divisão, com uma goleada de 4 a 0.