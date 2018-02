Júlio Baptista leva Sevilla à vitória O brasileiro Júlio Baptista fez a diferença no duelo entre o Sevilla e o AEK Atenas, nesta quinta-feira: ele marcou dois gols, um deles de pênalti, nos acréscimos, e garantiu a vitória de 3 a 2 do time espanhol sobre a equipe grega. O resultado levou o Sevilla à liderança do grupo H da Copa da Uefa, agora com sete pontos, um à frente do Lille, que folgou na rodada, e dois a mais que o Zenit, da Rússia, que empatou por 2 a 2 com o Alemania Aachen, da segunda divisão da Alemanha. Na Bélgica, o Benfica se deu bem e bateu o Beveren por 3 a 0, gols de Zahovic (2) e Simão (pênalti). Agora o time português lidera o grupo G, com nove pontos, distante três do Stuttgart, que folgou na rodada. No outro jogo da chave, Dínamo de Zagreb e Heerenveen (Holanda) empataram por 2 a 2. Quem continua em má fase é a Lazio. A equipe italiana cedeu o empate por 2 a 2 ao Egaleo, na Grécia, e ficou mais longe da classificação no grupo E. Mas a concorrência não soube aproveitar outro vacilo do time italiano: em Belgrado, Partizan e Villarreal, da Espanha, empataram por 1 a 1. Já o Auxerre, da França, conseguiu sua primeira vitória no grupo F, ao golear o Amika Wronki, da Polônia, por 5 a 1. O artilheiro do jogo foi Pieroni, com três gols. No outro duelo da chave, o Alkmaar, da Holanda, assumiu a liderança isolada, com nove pontos, ao derrotar o Glasgow Rangers, da Escócia, por 1 a 0, gol de Landzaat.