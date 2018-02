Júlio Baptista marca 4, e Arsenal e avança na Copa da Liga Com uma apresentação de gala do meia-atacante brasileiro Júlio Baptista, autor de quatro gols, o Arsenal derrotou o Liverpool por 6 a 3, nesta terça-feira, fora de casa, no Estádio Anfield, e garantiu a classificação à semifinal da Copa da Liga Inglesa. Foi a segunda vitória do Arsenal em três dias no mesmo local - no sábado, a equipe londrina ganhou por 3 a 1 e eliminou o rival da Copa da Inglaterra, em confronto válido pela terceira fase. Os treinador das duas equipes mandaram a campo diversos reservas para poupar os seus jogadores na disputa do Campeonato Inglês. Pelo Arsenal, o francês Arsène Wenger escalou o volante Denílson e Júlio Baptista, ambos com passagem pelo São Paulo. Já o Liverpool contou com o lateral Fábio Aurélio. Mesmo atuando longe da sua torcida, o time londrino saiu na frente aos 27 minutos do primeiro tempo com o atacante Jeremie Aliadiere, que tentou duas vezes para superar o goleiro Jerzy Dudek. Os anfitriões empataram seis minutos depois, com Robbie Fowler após passe de Luis García. O primeiro tento de Júlio Baptista saiu aos 40, numa falta cobrada no ângulo esquerdo. Antes do intervalo, Alexandre Song Billong e o meia brasileiro ampliaram para o Arsenal. O show de gols continuou na etapa complementar. Aos 15 minutos, Júlio Baptista arriscou de fora da área e mandou a bola no canto direito de Dudek. Oito minutos depois, o Liverpool descontou com um belo gol de Steven Gerrard, que pegou de primeira para vencer o arqueiro espanhol Manuel Almunia. Os donos da casa chegaram ao terceiro tento com Sami Hyypiä, que fez de cabeça. Mas para finalizar, o ex-são-paulino anotou o sexto gol do Arsenal, aos 39, depois de passe Aliadiere, que deixou o companheiro livre para empurrar para o fundo das redes. Na semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Arsenal, que marcou 23 gols nos últimos sete jogos que disputou, enfrenta o Tottenham. As partidas estão marcadas para o dia 17 e 24 de janeiro. Na outra chave, o Chelsea enfrenta o Wycombe (time da quarta divisão).