Júlio Baptista marca 4 e Sevilla goleia O volante Júlio Baptista foi o destaque na goleada do Sevilla sobre o Racing Santander por 5 a 2, neste domingo, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro marcou quatro gols e manteve as esperanças de seu time garantir uma vaga na Copa do Uefa. O jogador é o primeiro a marcar quatro gols num só jogo na atual temporada. Guerrero e Matabuena descontaram e Magallanes fechou o placar. O Sevilla ocupa a nona colocação na tabela de classificação, com 45 pontos. O Racing é o 14º, com 38.