Júlio Baptista marca e Real vence o Barcelona no Camp Nou

O Real Madrid conseguiu neste domingo garantir um ótimo Natal para seus torcedores: venceu o clássico contra o Barcelona por 1 a 0, com gol do meia-atacante brasileiro Júlio Baptista, e assim garantiu a primeira posição na classificação do Campeonato Espanhol 2007/08, ficando com o simbólico título de campeão de inverno e calando a imensa torcida catalã, já que 98.248 espectadores estiveram assistindo ao jogo no Camp Nou. Agora, o Real termina o ano com 41 pontos, sete a mais que o Barça, que fica na segunda posição na classificação. O campeonato volta a ter jogos só no ano que vem, no dia 6 de janeiro. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos O jogo mais aguardado na Espanha e um dos principais clássicos do futebol mundial teve o Barcelona com maior domínio de bola mas poucas chances criadas na etapa inicial. O Real, atuando no estilo do Getafe (ex-time de seu atual técnico, o alemão Bernd Schuster), se defendia e ameaçava nos contra-ataques. E, na hora em que caprichou mais na finalização, acabou chegando ao gol, aos 36 minutos: Julio Baptista tabelou com Van Nistelrooy e teve tranqüilidade para, à frente do goleiro, colocar no ângulo esquerdo. BARCELONA 0 Valdés; Puyol (Zambrotta), Milito , Márquez, Abidal; Xavi (Bojan), Touré, Deco (Giovanni dos Santos); Iniesta, Ronaldinho Gaúcho e Eto'o. Técnico: Frank Rijkaard. REAL MADRID 1 Iker Casillas; Sergio Ramos (Miguel Torres), Cannavaro, Pepe e Heinze; Diarra, Júlio Baptista e Sneijder (Gago); Robinho (Robben), Raúl e Van Nistelrooy. Técnico: Bernd Schüster. Gols: Júlio Baptista, aos 35 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Mejuto González. Renda: Não disponível. Público: 98.248 espectadores. Estádio: Camp Nou, em Barcelona (ESP) No final da primeira etapa Ronaldinho Gaúcho teve em seus pés a chance de fazer o gol de empate, mas chutou praticamente em cima de Casillas. No segundo tempo o Barcelona tentou manter o ritmo mas o Real voltou melhor, apertou aindamais a marcação e soube conter o ímpeto do adversário, pouco permitindo a Ronaldinho Gaúcho. E foi o visitante quem teve mais chances de marcar. Só no final o Barça foi todo à frente, na base do desespero, mas não conseguiu chegar ao gol de Casillas. O técnico Bernd Schuster, que completou ontem 48 anos, se preocupou em frear a euforia dos jogadores do Real depois da partida. "Sem dúvida, foi uma grande e merecida vitória contra o nosso maior rival. Mas é muito cedo para se falar em título", disse. O treinador reservou elogios para Julio Baptista. "Ele vem trabalhando muito e soube aproveitar sua chance." A surpresa da 17ª rodada foi o Espanyol, que chegou ao terceiro lugar (com 33 pontos), ao derrotar o Atlético de Madrid, no campo do adversário, de virada, por 2 a 1, com gols de Tamudo e Luís Garcia. Com o ótimo resultado o Espanyol passou à frente também do Villarreal, que ficou no empate de 1 a 1 com o Recreativo Huelva.