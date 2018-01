Júlio Baptista marca na vitória do Sevilla Com um gol de Júlio Baptista, o Sevilla derrotou o Albacete por 2 a 0, neste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. O volante brasileiro, inclusive, era para estar na seleção Sub-23 que foi ao Chile para a disputa do Pré-Olímpico, mas não foi liberado pelo seu clube. A vitória levou o Sevilla aos 24 pontos, em 10º lugar, bem longe do líder Real Madrid, que chegou aos 42 depois de vencer o Murcia no sábado. Em outros jogos disputados, o Bilbao empatou com o Osasuna por 1 a 1 e Valladolid e Betis ficaram no 0 a 0. Já o Espanyol derrotou o Mallorca por 2 a 0 e a Real Sociedad ganhou do Malaga por 2 a 1. Ainda neste domingo, jogam Santander x Barcelona e Valencia x Villarreal.