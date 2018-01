Júlio Baptista não liga para as vaias O meia Júlio Baptista afirmou, nesta sexta-feira, que não está nem um pouco preocupado com as vaias da torcida do Sevilla contra ele no amistoso contra o Pilas. Os torcedores estão furiosos com as notícias de que o brasileiro está negociando sua transferência para o Arsenal, da Inglaterra. ?Os que vaiam agora nem sabem porque estão vaiando e mudarão de opinião?, disse Júlio Baptista, confiante que o Sevilla terá uma temporada ainda melhor que a passada, quando terminou o Campeonato Espanhol na quinta colocação e garantiu, assim, uma vaga na Copa da Uefa. ?Quem quiser me vaiar, pode vaiar. Não me abalo com isso?. Com relação ao interesse do Arsenal, o brasileiro faz questão de dizer que não novidades e que seu desejo é permanecer em Sevilha. ?Há vários clubes interessados, mas a última palavra é minha. A decisão é minha e de meus agentes. Analisaremos o que for melhor para mim?, afirmou o meia, que quer ficar mais um ano na Espanha para conseguir seu passaporte comunitário.