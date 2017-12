Júlio Baptista pede perdão à torcida O meia-atacante Júlio Baptista disse, em entrevista à emissora de televisão do Real Madrid, que espera que a torcida do Sevilla, seu ex-clube, entenda sua transferência à equipe de Luxemburgo por se tratar de "uma oportunidade única na vida". "Acredito que vim para o melhor clube do mundo, e acho que o Real me dará tudo aquilo que precisar nesses cinco anos. Estou certo de que serei muito feliz ao lado dos melhores jogadores" declarou o ex-jogador do São Paulo. Após o término da última temporada européia, Baptista esteve na mira de vários clubes do continente, principalmente da Inglaterra. "Tinha opções de ir à Inglaterra, mas eu não queria deixar a Espanha por muitos fatores. E aí finalmente o Real Madrid me presenteou com uma oportunidade muito importante para a minha carreira", avaliou. O jogador, de 23 anos, foi uma das revelações da última temporada, e marcou 50 gols nas duas últimas campanhas do Sevilla na Liga Espanhola. Mas agora terá de brigar por uma vaga de titular com alguns dos melhores atacantes do futebol mundial. "Estou consciente de que aqui (no Real) a concorrência é muito forte, mas enfrentarei os desafios com tranqüilidade. Será uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, graças também aos outros atletas do elenco", acrescentou. Baptista mostrou confiança ainda em relação aos companheiros de equipe, e não prevê dificuldades de adaptação. Aproveitou ainda para elogiar os brasileiros do Real. "Com o Ronaldo e o Roberto Carlos tenho uma relação muito boa. Já o Luxemburgo é muito exigente, e acho que essa é uma boa maneira de tirar mais proveito de seus atletas. É um profissional que vê as coisas de forma clara", declarou o meia-atacante. Baptista também avaliou a chegada de Robinho à equipe espanhola, o último dos compatriotas a desembarcar no Santiago Bernabeu. "O Robinho é fantástico, um jogador diferente, muito rápido. Espero que chegue para jogar da mesma forma como está fazendo no Brasil.?