Júlio Baptista pode ir para o Sevilha O presidente do Sevilla, José María Nido, anunciou hoje que está perto de um acerto com o São Paulo, para a contratação do meio campo Júlio Baptista, que atualmente está servindo a Seleção Brasileira Sub-23, na Copa Ouro, que está sendo disputada na Cidade do México. O dirigente disse que aguarda a proposta oficial do clube brasileiro para fechar o negócio. O Sevilha pensa em adquirir 100 por cento do passe de Júlio César, que ainda tem seis meses de contrato com o São Paulo, e assinar um contrato com ele por cinco temporadas.