Júlio Baptista quer que Cruzeiro esqueça jogo do rival na Libertadores

BELO HORIZONTE - Se quiser avançar aos mata-matas da Libertadores, o Cruzeiro precisa obrigatoriamente vencer o Real Garcilaso, do Peru, nesta quarta-feira, no Mineirão. Mas, para não depender do resultado do jogo entre Defensor Sporting e Universidad de Chile, em Montevidéu, precisa também que o triunfo em Belo Horizonte seja por pelo menos dois gols de vantagem. Isso porque, se vencer por um gol de saldo e o time uruguaio perder pela mesma diferença, é o Defensor quem passa.

O atacante Júlio Baptista, um dos mais experientes do grupo, avisa que nem adianta pensar no que estará acontecendo em Montevidéu ao mesmo tempo em que o Cruzeiro estiver em campo no Mineirão. A obrigação da equipe brasileira é vencer seu jogo e garantir a classificação independente do resultado da outra partida.

"A gente não está preocupado com outro lado. A gente está preocupado com o que temos de fazer, ganhar e ganhar bem, sem desviar atenções. Dependemos só da gente e vamos procurar fazer um grande trabalho, que estaremos tranquilos", comentou o jogador, que mais uma vez será o centroavante do time.

Aos 32 anos, ele ganrate estar acostumado com jogos importantes como o desta quarta. "É um momento de decisão que todo jogador quer ter. Temos um grande caminho para fazer. Não tem como fugir. O momento é agora e a atitude da nossa equipe será muito importante para demonstrar ao adversário que eles terão vida muito difícil. Só assim vamos conseguir nosso objetivo."