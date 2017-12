Júlio Baptista rende euros e gols ao Sevilla Menos de um ano depois de contratar Júlio Baptista, o Sevilla já tem absoluta certeza de que fez um ótimo negócio. Não somente por causa dos gols que o ex-volante são-paulino, agora jogando como um meia avançado, anda fazendo - 15 até aqui, em 25 jogos, sendo 10 pelo Campeonato Espanhol -, mas, principalmente, pela valorização do brasileiro. Contratado por ? 2,3 milhões, o brasileiro já está valendo ? 14 milhões, ou seja, seis vezes mais. Uma quantia capaz de deixar a diretoria do São Paulo boquiaberta. O cálculo é do Comitê de Valorização da Liga de Futebol Profissional, composto por advogados especialistas em direito esportivo e agentes de jogadores, que fez um estudo patrimonial do elenco do Sevilla, a pedido do próprio clube. O outro brasileiro do elenco, o lateral-direito Daniel (ex-Bahia), valorizou-se ainda mais: 11 vezes (dos ? 800 mil pagos para os ? 9 milhões estimados). O Sevilla investiu ? 8,5 milhões na formação do atual grupo e até agora conseguiu uma valorização de 6 vezes - o valor do elenco foi estimado em ? 50,1 milhões, segundo o Comitê. O estudo leva em conta critérios como a idade do jogador, o tempo de contrato e o valor da rescisão (o de Júlio vai até 2008 com cláusula de ? 36 milhões) e a porcentagem de jogos feitos na temporada, entre outros.