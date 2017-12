Julio Baptista une força e talento, diz Parreira O técnico Carlos Alberto Parrreira justificou, nesta terça-feira, a convocação do meio-campista Julio Baptista (Sevilla) para a Seleção Brasileira que no dia 18 de fevereiro enfrenta a Irlanda em Dublin, em amistoso preparatório para as eliminatórias da Copa do Mundo. ?Primeiro eu o conheço desde os tempos em que treinava o Corinthians e a gente enfrentava o São Paulo. Eu sei de sei potencial. Depois, ele esteve com o Ricardo Gomes na Copa Ouro (nos EUA e México) e foi muito bem. Atualmente ele se transformou num dos destaques do seu time. Trata-se de um jogador que alia a força do futebol europeu e o talento do futebol brasileiro. Isso é raro?, justificou.