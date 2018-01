Julio Baptista vai substituir Grafite O tércnico Carlos Alberto Parreira surpreendeu e na manhã desta quinta-feira anunciou a convocação do meio-campista Júlio Baptista, do Sevilha-ESP, para a vaga do atacante Grafite - cortado por contusão - para os dois jogos do Brasil contra Paraguai e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Júlio Baptista está de férias no Brasil e já havia sido relacionado para a Copa das Confederações - marcada para o período de 15 a 29 de junho na Alemanha. A expectativa era que o treinador chamasse um centroavante de origem: os nomes de Fred (Cruzeiro) e Fernandão (Inter) eram os mais cotados. Júlio Baptista começou como volante no São Paulo e hoje atua como meia-ofensivo na equipe espanhola. Ao ser questionado sobre a opção, Parreira se irritou. "Eu não pergunto a você (dirigindo-se para o jornalista que fez a indagação) porque você usa barba branca", respondeu. Em seguida, parecendo arrependido, explicou. "Precisávamos de um jogador experiente. Ele está conosco já há quase dois anos e além disso é artilheiro em seu time", disse. Parreira disse que chegou a pensar em Fred, mas considerou que o jogador ainda está pronto para a Seleção. O treinador espera para hoje a chegada de Robinho e Ricardinho - que ontem à noite defenderam o Santos no primeiro jogo das quartas-de-final da Libertadores contra o Atlético-PR, em Curitiba.