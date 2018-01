Júlio Botelho é enterrado em São Paulo Mais de 150 pessoas lotaram hoje de manhã o Cemitério da Penha para acompanhar o sepultamento de Júlio Botelho, ponta-direita de Juventus, Palmeiras, Portuguesa, Fiorentina e Seleção Brasileira nas décadas de 50 e 60. Considerado um dos melhores jogadores que o Brasil já teve e o melhor ponta ao lado de Garrincha, faleceu no sábado à tarde em São Paulo, aos 73 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Júlio passou os últimos anos lutando contra vários problemas de saúde, que o obrigaram a colocar um marca-passo. Além da grande capacidade técnica, ficará marcado para sempre por um dado estatístico raro: encerrou a carreira sem jamais ter sido expulso de campo. "Não tive a oportunidade de jogar ao lado do Julinho. Mas o enfrentei em várias ocasiões, principalmente quando ele defendia a Portuguesa. Tratava-se de um ponta muito rápido, que tinha uma característica singular: não conseguia driblar parado. Além disso, em campo era muito educado. Não me recordo de tê-lo visto participando de discussões", afirmou Oberdan Catani, ex-goleiro e conselheiro vitalício do Palmeiras, que esteve no enterro. Antes de chegar ao cemitério, o cortejo fúnebre percorreu em um carro do Corpo de Bombeiros as principais ruas da Penha, bairro em que Julinho nasceu, cresceu e deu os primeiros chutes. O caixão estava coberto pelas bandeiras de Palmeiras, Portuguesa e União Rio Branco, clube fundado por ele em 1962 e que no início não possuía sequer um campo de futebol. Pelo menos dez coroas de flores foram enviadas à família do ex-jogador, duas delas pela diretoria do Palmeiras. Oberdan lamenta não ser fácil nos dias de hoje se deparar com profissionais do caráter de Julinho. "Ele entrava em campo apenas para jogar. Não desviava o foco jamais. Lembro que no início da década de 50 o Palmeiras estava prestes a conquistar a Taça dos Invictos e teve uma seqüência de 17 partidas sem perder interrompida pela Portuguesa do Julinho. Mas as melhores lembranças que guardarei dele são da época em que atuava pelo time de veteranos do Palmeiras. Será difícil esquecê-lo." Contemporâneo de Julinho, o locutor esportivo Fiori Gigliotti, atualmente na Rádio Record, esteve no funeral. Em editorial na emissora, prestou homenagem ao amigo. Relembrou passagens do final da década de 50, quando o atacante tornou-se o principal ídolo da torcida da Fiorentina, sendo responsável direto pela conquista do título italiano da temporada 55/56. "Certa vez, durante uma viagem para Florença, fui convidado pelo Julinho para almoçar. No caminho até o restaurante, pude perceber o quanto ele era amado pela torcida local. Os guardas simplesmente interrompiam o trânsito para que passasse. No restaurante, Julinho e seus convidados foram tratados como reis", conta Fiori. O locutor também relembrou com saudade um amistoso há aproximadamente 30 anos entre integrantes da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, que contou com o reforço de Julinho, e o time de veteranos do Corinthians, formado por antigos craques como Luisinho e Baltazar. "O Parque São Jorge recebeu mais de 10 mil pessoas somente para aplaudir o Julinho, que jogou muito naquele dia. Ganhamos por 4 a 3." Apesar de não ter conquistado a Copa do Mundo de 1954, a única que disputou, o atacante ficará eternizado por ter sido alvo de uma das maiores vaias da história do Maracanã, em 13 de maio de 1959, ao ter seu nome anunciado como titular para um amistoso entre Brasil e Inglaterra. Fora de forma, Garrincha, ídolo do Botafogo e titular na Copa de 58, ficou no banco, o que irritou o público carioca. Julinho deu de ombros, marcou um gol e deu o passe para Henrique Frade marcar o segundo da vitória por 2 a 0. Deixou o estádio ovacionado. "Antes do jogo, eu disse ao Nilton Santos que faria aquela multidão engolir as vaias", disse Julinho. A importância de Julinho para o clube italiano, que teve a sua falência decretada no ano passado e passou a se chamar Florentia Viola, pode ser medida pelo destaque dado para a morte do craque na página do time na internet. Com o título "Morre um Campeão", a notícia é o destaque da página, com uma grande foto de Julinho atuando pela Fiorentina. Nas páginas do Palmeiras e da Portuguesa, cujas bandeiras, junto com a da Fiorentiona, estavam sob o caixão no velório de Julinho, não há uma única linha sobre a morte do craque. Um jogador genial Fiorentina, exemplo de devoção ao craque O homem que fez o Maracanã se render O nome do pai impediu filhos de jogarem futebol