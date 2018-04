Júlio César admite favoritismo do Flu na semifinal O lateral-esquerdo Júlio César admitiu nesta segunda-feira que o Boavista é "teoricamente um adversário mais fácil" para o Fluminense, na semifinal da Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca) - o jogo vai ser realizado no próximo sábado, no Engenhão.