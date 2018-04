Júlio César aprova estreia no Flu, mas prevê evolução

O lateral-esquerdo Júlio César estreou bem pelo Fluminense, sendo um dos destaques na vitória por 3 a 0 sobre o Americano, no domingo. Autor do terceiro gol da equipe, ele aprovou sua atuação, mas disse que ainda pode evoluir mais.

"No primeiro tempo me senti um pouco mais travado. Só que no segundo me soltei mais, parecia estar mais leve. Com o decorrer do tempo a tendência é melhorar", disse o jogador, eleito o melhor de sua posição no Campeonato Brasileiro de 2009, quando defendeu o Goiás.

Júlio César também gostou de ter marcado um gol logo na estreia, mas lembrou que toda a equipe teve um bom desempenho. "É sempre bom fazer gols, só que o mais importante foi ter saído com a vitória. Tenho certeza que o Fluminense crescerá muito", afirmou.