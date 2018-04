Julio Cesar assume culpa no Fla O goleiro Julio Cesar assumiu a responsabilidade pela derrota do Flamengo para o Atlético-PR, depois da falha grosseira no segundo gol da equipe paranaense. Ele disse que o fato faz parte do cotidiano do futebol e que isso não o afetará. "Foi culpa minha mesmo. Na ânsia de repor logo a bola em jogo, me afobei e fiz pênalti em Washington", contou. Ele disse que estava tranqüilo, pois sabe de sua importância para o time. Julio Cesar recebeu o apoio de seus colegas e do técnico Ricardo Gomes. "Ele tem crédito de sobra aqui na Gávea", comentou Gomes. O meia Felipe também saiu em defesa do goleiro, lembrando de sua participação decisiva na campanha do Brasil na Copa América. "Quem não erra?", indagou. Para Felipe, a falta de malícia e a inexperiência da equipe foram as principais causas das recentes derrotas contra Santos e Atlético-PR, ambas no fim dos confrontos. Ele disse que o time tem qualidade técnica e está atuando muito bem, mas está cometendo erros no "momento de segurar o resultado". "O grupo vem jogando de igual para igual com qualquer adversário bem colocado no Brasileiro", destacou Felipe, que vai retornar à equipe no jogo contra o Corinthians, amanhã, no Maracanã. A novidade do Flamengo deve ser a presença do atacante Dimba, recuperado de contusão muscular que o afastou 15 dias dos gramados. Em compensação, o lateral-esquerdo Athirson voltou a sentir dores no joelho esquerdo e continuará em tratamento.