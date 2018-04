Julio César chega ao Fluminense com discurso otimista

O lateral-esquerdo Julio César chegou nesta quarta-feira a Vitória (ES), onde o time do Fluminense faz a pré-temporada, e foi apresentado como o novo reforço do clube para a temporada 2010. Eleito o melhor da posição no último Campeonato Brasileiro, quando defendeu o Goiás, o jogador disse que espera melhorar seu rendimento na nova casa.

"Marquei muitos gols e dei várias assistências no Goiás. A ideia é repetir o futebol ofensivo, competitivo, mas com disciplina tática. A temporada passada foi fantástica. A melhor da minha carreira", declarou Julio César, sem esconder o entusiasmo. "Quero trabalhar bastante para manter o nível. Agora tendo que dar passes para um atacante como Fred fica até mais fácil"."

Ele destacou que 2010 tem tudo para ser o ano do Fluminense. "O grupo tem muita qualidade, um dos melhores do Brasil. O time já está com a base montada e acredito que em uma semana já estarei entrosado. Lutar contra o rebaixamento (no último Brasileirão) foi um acaso. A equipe conseguiu o vice da Copa Sul-Americana e uma arrancada sensacional no Brasileiro. A próxima temporada será diferente para o Fluminense", disse Júlio César.