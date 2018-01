Júlio César curte a fama de carrasco de Romário O jovem Júlio César, do Botafogo, escapou pela segunda vez, em menos de quinze dias, de entrar para a história do futebol como o goleiro que sofreu o milésimo gol de Romário. E ele se orgulha muito de ter adiado a comemoração do atacante, de 41 anos. Nesta quarta-feira, o goleiro roubou a cena na decisão por pênaltis, depois de empate no tempo normal da sua equipe com o Vasco por 4 a 4. Defendeu a primeira cobrança, de Morais, e deixou o Maracanã como herói. Missão cumprida: sua equipe se classificou para a final da Taça Rio, e ele não sofreu o gol mais aguardado da carreira de Romário. ?Milésimo gol em mim não, e nem no Botafogo?, declarou o goleiro, eufórico com o poder de reação da equipe. ?Graças a Deus, alegramos os nossos torcedores?, vibrou. Ele contou que estratégia usou para ?pegar? a bola chutada por Morais durante a disputa de pênaltis. ?Fiquei observando a movimentação dele.? A vida de Júlio César, de 20 anos, mudou da noite para o dia. Há três meses, era o terceiro goleiro do Botafogo e, durante a Taça Guanabara, nem sequer figurava no banco de reservas. A sua estréia ocorreu num momento de crise em General Severiano. A equipe havia sido eliminada precocemente do primeiro turno do Estadual, e os goleiros Max e Lopes, seus concorrentes na luta para ser titular, atravessavam má fase. A pressão era grande, mas ele teve maturidade para encarar o desafio, e sua estrela brilhou. Não se assustou com a grandeza de um clássico com o Fluminense, no Maracanã, e foi decisivo na vitória do Botafogo por 1 a 0. Defendeu um pênalti cobrado pelo meia Carlos Alberto quando a partida, válida pela primeira rodada da Taça Rio, estava empatada sem gols. ?Ele é um homem de 20 anos?, disse o técnico Cuca, certo de o jovem goleiro tem um futuro promissor. Nascido em Santa Catarina, Júlio César começou sua carreira no Paraná e passou também pelo Malutrom. Chegou em General Severiano em 2005, com 18 anos, e já se sente em casa. Seu sonho, é claro, é vestir a camisa da seleção brasileira.